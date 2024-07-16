تاياني بعد لقاء رينولدز: المملكة المتحدة شريك رئيسي لإيطاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني إن “المملكة المتحدة شريك رئيسي لإيطاليا، حيث يتم توجيه سدس صادراتنا الوطنية إليها”.

وأضاف تاياني الثلاثاء، على هامش أعمال مؤتمر وزراء التجارة في مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى وفي أعقاب لقاء مع وزير الاعمال والتجارة الجديد في الحكومة البريطانية، جوناثان رينولدز، “في هذا السياق، تعمل الحكومة باستمرار على تعزيز الوجود القوي بالفعل للشركات الإيطالية عبر قناة المانش”.

ووفق وزير الخارجية المسؤول عن ملف التجارة الدولية، فإن هناك “أربع قضايا مركزية” على طاولة وزراء التجارة في المجموعة وهي تعزيز النظام التجاري المتعدد الأطراف من خلال إصلاح منظمة التجارة العالمية، ضمان تكافؤ الفرص في الأسواق العالمية، تشجيع الاستدامة البيئية في التجارة، تحسين القدرة على الصمود والأمن الاقتصادي.