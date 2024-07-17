ميلوني تزور ليبيا للمشاركة بأعمال منتدى الهجرة عبر المتوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-تزور رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني العاصمة الليبية طرابلس اليوم الاربعاء للمشاركة في أعمال منتدى الهجرة عبر المتوسط.

ويرافق ميلوني وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي.

منتدى الهجرة عبر المتوسط ​​هو مبادرة من حكومة الوحدة الوطنية الليبية لتعزيز الحوار بين الدول الأوروبية والأفريقية حول إدارة ظاهرة الهجرة وتحديد السياسات المشتركة.

ويأتي المنتدى أيضا متابعة لزيارة حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة إلى بروكسل في 15 أيار/مايو الماضي، التقى خلالها رئيسة المفوضية الاوروبية أورسولا فون دير لاين وطرح مسألة تطوير “تعاون أفضل” بين الاتحاد الأوروبي وليبيا أيضًا في قطاع الهجرة والذي يتعين تحقيقه “انطلاقا من الأولويات المشتركة”.

ويمثل الاتحاد الاوروبي في المنتدى نائب رئيس المفوضية مارغريتيس شيناس.

ووفق الدبيبة، فإن “المنتدى سيكون منصة نقاش جادة لخلق إطار عملي وإستراتيجي يضمن تحقيق التنمية في الدول الإفريقية للحدّ من ظاهرة الهجرة، وفق مقاربات تعالج حقيقة الإشكال في دول المصدر بعد أن أثبتت التجربة فشل الاقتصار على الحل الأمني”.

وأشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية في منشور على وسائط التواصل الاجتماعي عشية انطلاق أعمال المنتدى إلى أن “بلدان الساحل لم تعد مجرد دول عبور فقط فتزايد أعداد المهاجرين يضعنا أمام مسؤولية أمنية وأخلاقية للمشاركة في الدفع مع كل الدول المعنية لوضع حلول جامعة تعالج المشكلة مبكرا وتوفر حياة كريمة للمواطن الإفريقي في بلده”.