تاياني: تركيا شريك استراتيجي ورغبة مشتركة لتعزير العلاقات الاقتصادية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وصف نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني تركيا بـ”الشريك الاستراتيجي” لإيطاليا في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وكتب تاياني، المسؤول عن ملف التجارة الدولية في حكومة بلاده، في اليوم الثاني لأعمال مؤتمر وزراء تجارة مجموعة السبع في منشور على منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي “أكدت لوزير الصناعة والتجارة التركي عمر بولات أن إيطاليا ترغب في تعزيز التعاون في كافة القطاعات، بدءا بالمجالات الاقتصادية”.

وكان بولات قد أعرب خلال لقائه مع تاياني عن “الامتنان على الدعوة الكريمة لحضور اجتماع وزراء تجارة مجموعة السبع”، وقال في أعقاب اللقاء الذي جرى أمس “ناقشا توقعاتنا المتبادلة لزيادة حجم تجارتنا إلى 30 مليار دولار هذا العام”.

كما تحدث وزير الصناعة والتجارة عن “اتفاق لعقد اجتماع اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة (JETCO) في اسطنبول في أقرب وقت بمشاركة واسعة لممثلي الأعمال من كلا البلدين”.

وأضاف “نحن في الحكومة التركية نولي أهمية كبيرة لمواصلة تعزيز علاقاتنا التجارية مع إيطاليا، التي لدينا معها تعاون طويل الأمد”.

وكانت الحكومة الإيطالية قد أعلنت أنه بالإضافة إلى وزراء التجارة بدول مجموعة السبع، سينضم وزراء “دول شريكة مهمة مثل البرازيل وكوريا الجنوبية والهند ونيوزيلندا وتركيا وفيتنام، إلى جانب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية والأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية” (OECD).