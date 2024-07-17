بوريل يشارك بالاجتماع الرابع للمجموعة السياسية الأوروبية بالمملكة المتحدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- سيشارك الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل في الاجتماع الرابع للمجموعة السياسية الأوروبية، الذي سينعقد بالمملكة المتحدة في أوكسفوردشاير (قصر بلاينهايم) يوم الخميس المقبل.

ووفق المذكرة الصادرة عن المفوضية الأوروبية، سيوفر هذا الاجتماع “فرصة مهمة لقادة الدول في جميع أنحاء القارة للتعاون ومناقشة الدعم لأوكرانيا والديمقراطية والأمن والدفاع والهجرة والطاقة والاتصال”.

وسيحضر بوريل الجلسة العامة التي ستركز على أوكرانيا والأمن الأوروبي، وسيخاطب المائدة المستديرة حول “الدفاع عن وتأمين الديمقراطية”.

وخلال زيارته، سيعقد الممثل الأعلى أيضًا سلسلة من الاجتماعات الثنائية، بما في ذلك مع رئيسة جمهورية مولدوفا مايا ساندو، ورئيس وزراء أيسلندا بيارني بينيديكتسون، ووزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي.