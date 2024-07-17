الناتو يعين البريطاني باتريك تيرنر ممثلا رفيعا للحلف في كييف

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس ستولتنبرغ تعيين البريطاني باتريك تورنر ممثلا رفيعا لقيادة ممثلية الحلف في أوكرانيا.

وأشارت المذكرة الصادرة الأربعاء في بروكسل بهذا الصدد، إلى أن تيرنر، الذي شغل سابقًا منصب الأمين العام المساعد للحلف للعمليات وأيضا الأمين العام المساعد لسياسة الدفاع والتخطيط، سيتولى مهامه في كييف في أيلول/سبتمبر 2024.

بصفته الممثل الرفيع، سيترأس تيرنر الممثلية في كييف وسيكون بمثابة “نقطة محورية لمشاركة الناتو مع السلطات الأوكرانية وسيتولى تنسيق الجهود وتزويد الحلف بالتقييمات والمشورة بشأن الوضع في أوكرانيا”.

ونقلت المذكرة عن ستولتنبرغ القول إن “باتريك تيرنر يجلب سنوات من القيادة والخبرة إلى هذا الدور. وباعتباره موظفًا حكوميًا ملتزمًا، فإنه يتمتع بسجل حافل في تحقيق النتائج”. وأضاف “أنا متأكد من أنه سوف يتفوق في هذا الدور المهم مع استمرار الناتو في تعزيز دعمه لأوكرانيا”.

يشار إلى أن الحلفاء قد أقروا في قمة واشنطن إنشاء “برنامج المساعدة الأمنية والتدريب التابع للناتو لأوكرانيا (NSATU) لتحسين تنسيق توفير المعدات العسكرية والتدريب لقواتها المسلحة”، ويبنى هذا على “دعم الناتو غير المسبوق لأوكرانيا للدفاع عن نفسها ضد العدوان الروسي”.

كما لفتت المذكرة إلى أن قمة واشنطن أعلنت كذلك تعهد الحلفاء بتقديم “مساعدة أمنية طويلة الأجل لأوكرانيا بحد أدنى قدره 40 مليار يورو خلال العام المقبل، وتوفير مستويات مستدامة من المساعدة الأمنية لأوكرانيا لكي تنتصر”.