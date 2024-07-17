ميلوني بمنتدى الهجرة عبر المتوسط في ليبيا: دعونا نحارب الاتجار بالبشر معًا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما/طرابلس-قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني الأربعاء، في خطابها أمام منتدى الهجرة عبر المتوسط المنعقد بالعاصمة الليبية طرابلس، “دعونا نحارب الاتجار بالبشر معًا”، متحدثة عن “الحاجة إلى تعاون جديد، بالأخص بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا”، ومكافحة “ظاهرة الهجرة غير النظامية من بلدان المنشأ، مع احترام الحق في عدم الهجرة”.

كما عادت رئيسة الوزراء الايطالية إلى انتقاد “النهج الافتراسي” من بعض الدول الاجنبية في القارة السمراء، وحثت على “التعاون بين أنداد”، في إشارة إلى خطة ماتّي المعلنة من حكومتها للاستثمار والتعاون المتكافئ في افريقيا.

ووفق ميلوني، فإن “إيطاليا لم تتمكن في السنوات الأخيرة من السماح للعديد من المهاجرين القانونيين بالقدوم، لأنه كان لدينا عدد كبير جدًا من المهاجرين غير النظاميين”.

وقالت “المنظمات الإجرامية تريد أن تقرر من يحق له دخول بلدنا ومن لا يحق له ذلك. لقد أصدرت حكومتي مراسيم التدفقات (الخاصة بالهجرة النظامية) لمدة ثلاث سنوات، مما أدى إلى توسيع الحصص، وقبل كل شيء، للدول التي تساعدنا في مكافحة المتاجرين بالبشر”، الذين وصفتهم بأنهم “أعداء للمهاجرين النظاميين”.