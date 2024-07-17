ميلوني: المتوسط أولوية لإيطاليا ولا يمكننا مواجهة تحدي الهجرة بمفردنا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما/طرابلس-قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني الأربعاء، في خطابها أمام منتدى الهجرة عبر المتوسط المنعقد بالعاصمة الليبية طرابلس، “كما أعتقد، الجميع يتفهمون في الوقت الحالي أن البحر الأبيض المتوسط ​​يمثل أولوية بالنسبة للحكومة الإيطالية. ولن يكون هناك بحر متوسط ​​بدون إيطاليا وليبيا معا، وهذا أيضًا هو السبب وراء تحسُّن تعاوننا كثيرًا خلال هذين العامين”.

وأضافت ميلوني: “هناك تحديات في هذا الزمن لا يمكننا مواجهتها بمفردنا. الهجرة هي واحدة منها”، و”لمعالجة هذا الموضوع بجدية، أعتقد أننا بحاجة إلى نهج بزاوية 360 درجة”، مشيرة إلى أن “إيطاليا عملت كثيرًا في هذا الشأن، وأيضًا على المستوى المتعدد الأطراف”.

ولفتت ميلوني إلى أن الأمم المتحدة تؤكد “أن الاتجار بالبشر هو اليوم أحد أقوى عمليات الاتجار الإجرامية في العالم. هناك أشخاص يكسبون الكثير من المال من خلال استغلال يأس الضعفاء، ولا يمكننا أن نسمح بذلك، لأن هذه المنظمات أصبحت قوية للغاية ولا تهتم بحقوق الإنسان وبالبشر”.