تاياني يؤكد دعم فون دير لاين وسالفيني ينتقد “ميلها لليسار”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعرب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني عن “الأمل بأن يتم إعادة انتخاب أورسولا فون دير لاين رئيسة للمفوضية” عشية تصويت البرلمان الاوروبي.

وأكد تاياني، خلال المؤتمر الصحفي الختامي لوزراء تجارة مجموعة السبع الذي انعقد في مقاطعة كالابريا، أن حزبه (فورتسا إيتاليا) “سيدعم فون دير لاين”.

أما الشريك في ائتلاف يمين الوسط الحاكم، نائب رئيس الوزراء الآخر، ماتيو سالفيني فقد أكد أن حزب الرابطة الذي يتزعمه “سيصوت ضد فون دير لاين”.

وأضاف في تصريحات للصحفيين “نؤكد ذلك مرة أخري”، وقال إن tون دير لاين “تميل بشكل لا يصدق إلى اليسار”، رافضا “خمس سنوات كارثية أخرى” للسياسية الألمانية على رأس الجهاز التنفيذي الأوروبي.

وردا على سؤال ما إذا كان سيدعو حزب رئيسة الوزراء جورجا ميلوني (إخوة إيطاليا) للتصويت ضد إعادة انتخاب فون دير لاين، قال: “نداء إلى ميلوني؟ لا، كل شخص حر في الاختيار بناءً على حساسيته”، إلا أنه نفى أية تداعيات لانقسام أحزاب التحالف الحاكم في إيطاليا بشأن المرشحين للمناصب الأوروبية العليا على صلابة الحكومة في روما.