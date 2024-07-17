تاياني: إيطاليا تتخطى كوريا الجنوبية في الصادرات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أن ترتيب بلاده في الصادرات تجاوز كوريا الجنوبية.

وقال تاياني الاربعاء، خلال المؤتمر الصحفي الختامي لوزراء تجارة مجموعة السبع الذي انعقد في مقاطعة كالابريا، “إيطاليا اكتسبت مكانة جديدة في قائمة تصدير البضائع متجاوزة كوريا الجنوبية”.

وأضاف الوزير، المسؤول عن ملف التجارة الخارجية “على الرغم من أننا نمثل 2.2% فقط من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فإننا نفتخر في خمس فئات كلية على الأقل باختراقات في السوق تزيد عن 5% مع ذروة تبلغ 10%”.

وقال “يأتي ذلك في سياق صادرات تبلغ قيمتها 620 مليار، وهو ما يمثل حوالي 40% من الناتج المحلي الإجمالي لدينا”.