وزير خارجية إيطاليا: مجموعة السبع لا ينبغي أن تكون برجا عاجيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشار نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إلى أن اجتماعات مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، التي تتولى بلاده رئاستها الدورية هذا العام، “تنعقد في وقت يشهد توتراً دولياً كبيراً”.

وقال تاياني الاربعاء، خلال المؤتمر الصحفي الختامي لوزراء تجارة مجموعة السبع الذي انعقد في مقاطعة كالابريا “اقتناعا مِنّا بأن مجموعة السبع لا ينبغي أن تكون برجا عاجيا، بل كائنا ينفتح على الآخرين. ومن هنا جاء الحضور المؤهل للغاية” أيضًا لدول شريكة أخرى.

وأعرب الوزير، المسؤول عن ملف التجارة الدولية في حكومة بلاده عن “الرضا التام” بشأن “النتائج التي حققناها أمس بعد الاجتماع أيضًا مع الدول الشريكة وممثلي الشركات. لقد نشرنا بالأمس إعلان كالابريا، الذي يتمتع بقيمة سياسية مهمة لأنه يركز على التجارة الدولية المفتوحة بشكل متزايد، وعلى دور عالم الأعمال وحماية سلاسل التوريد”.

وأضاف الوزير: “نعمل على تقليص وجود الرسوم الجمركية ما لم تكن لا غنى عنها لتحقيق المعاملة بالمثل”، مشددا على أن “النقاش مفتوح” حول إصلاح منظمة التجارة العالمية.