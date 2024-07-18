واشنطن ترحب بتمديد الهدنة شرق الكونغو الديمقراطية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

واشنطن- أعربت الولايات المتحدة عن “الترحيب بتمديد الهدنة الإنسانية التي التزمت بها أطراف النزاع”، بين المتمردين في حركة (إم 23) المدعومين من رواندا والقوات الحكومية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية لمدة 15 يومًا.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الامريكية، ماثيو ميلر: “ندعو جميع الأطراف الفاعلة في المنطقة إلى احترام الهدنة”، مؤكدا “مواصلة العمل بشكل وثيق مع حكومات جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا وأنغولا لدعم الجهود الدبلوماسية الإقليمية في إطار عمليتي لواندا ونيروبي للتوصل إلى وقف دائم للأعمال العدائية”.

وكان الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي قد أشاد في الأسبوع الاول من الشهر الجاري بـ”الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية ويرحب بشدة بالالتزام المشترك بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا”، مشيرا إلى أن “الوضع الإنساني المأساوي في المنطقة يؤكد الحاجة الملحة إلى وقف العنف على الفور، ومن الضروري أيضًا تسريح جميع الجماعات المسلحة وإنهاء أي دعم لهذه الجماعات، على النحو المنصوص عليه في بيان الاتحاد الأوروبي الصادر في 4 آذار/مارس 2024”.