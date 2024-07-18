عالم فيروسات إيطالي: مخاطر محدودة على بايدن لفعالية علاج كوفيد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو ـ قال عالم فيروسات إيطالي، إن “لدينا اليوم علاجات فعالة ضد وباء كوفيد 19″، فـ”الأدوية المضادة للفيروسات التي يتم تناولها في الوقت المناسب تعطي نتيجة سريرية ممتازة”.

وفي تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الإيطالية الخميس، عن إصابة رئيس الولايات المتحدة جو بايدن بفيروس كورونا، أضاف عالم الفيروسات بجامعة ميلانو فابريتسيو بريلياسكو والمدير الطبي لمستشفى غالياتسي بالمدينة: “أود القول إن المخاطر الأسوأ للمرض بالنسبة لبايدن محدودة للغاية”.

وذكر أخصائي الأوبئة، أنه “من الواضح أن الأمر يحتاج إلى بعض الاهتمام، فشغل منصب الرئيس الأمريكي ليس أمراً سهلاً من ناحية التوتر والالتزامات، لذا فإن تجاوز المرحلة الأكثر حدّة وشدّة من المرض بأقصر وقت ممكن، يمثل أولوية”.

وأشار بريلياسكو إلى أن “المخاطر تكون ضئيلة حقًا إذا تم العلاج بشكل جيد، من حيث استخدام الأدوية المضادة للفيروسات أو الكورتيزون، إذا لزم الأمر”، أي “باختصار، من خلال برمجة العلاج الذي نعرف كيفية التحكم به”.

أما عن اللقاح الذي كان سيعطى لبايدن، فإن “المناعة الناتجة عن التعافي من العدوى الطبيعية أو التطعيم تستمر حوالي 6 أشهر. بعدها تتضاءل الحماية مجدداً، ولا نعرف متى تعاطى بايدن التطعيم العام الماضي”. واختتم عالم الفيروسات بالقول: “على أية حال وكما هو معروف، يوفر اللقاح بالتأكيد حماية من أسوأ عواقب المرض وليس من العدوى”.