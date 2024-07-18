أوكرانيا والشرق الأوسط على طاولة وزراء الخارجية الأوروبيين الاثنين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- برئاسة الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، سينعقد مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي يوم الاثنين المقبل، حيث سيستعرض “العدوان الروسي على أوكرانيا والوضع في الشرق الأوسط”.

ومن المقرر أن يتبادل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بشكل غير رسمي وجهات النظر مع نظيرهم الأوكراني دميترو كوليبا عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد.

وسيناقش المجلس بعد ذلك الوضع في الشرق الأوسط في ضوء التطورات الأخيرة.

كما سيجري وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تبادلا غير رسمي لوجهات النظر مع رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي، نادية كالفينيو.

كما سيتطرق وزراء الخارجية في اجتماعهم إلى الدبلوماسية الرقمية.

وكان المجلس الاوروبي قد وافق العام الماضي على الاستنتاجات المتعلقة بالدبلوماسية الرقمية والتي تؤكد على الحاجة إلى سياسة وإجراءات أقوى وأكثر استراتيجية وتماسكًا وفعالية في الشؤون الرقمية العالمية، وتحدد سلسلة من الإجراءات ذات الأولوية.