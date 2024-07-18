ستولتنبرغ مثنياً على تأكيد فون دير لاين بمنصبها: التحالف مع ناتو يعزز أوروبا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل ـ قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، يانس ستولتنبرغ: “تهانينا لصديقتي أورسولا فون دير لاين على ولايتها الثانية على رأس المفوضية الأوروبية”.

وكتب سكرتير (ناتو) في منشور على مدونة (إكس)، الخميس، إن “الشراكة الإستراتيجية لحلف شمال الأطلسي مع الاتحاد الأوروبي تساهم في تعزيز الأمن في داخل أوروبا وخارجها”.

من جانبه، أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس، في منشور على المنصة ذاتها، عن “التهاني بإعادة انتخابك يا أورسولا فون دير لاين”، متحدثًا عن “إشارة واضحة إلى قدرتنا على التحرك في الاتحاد الأوروبي، وبشكل خاص في ظل الأوقات الصعبة”.

وخلص المستشار شولتس إلى القول، إن “الأوروبيين ينتظرون منا أن نعمل على دفع أوروبا إلى الأمام، فدعنا نقوم بذلك”.