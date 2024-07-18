تاياني يهنئ فون دير لاين لإعادة انتخابها رئيسة للمفوضية الأوروبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- تقدم نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية في الحكومة الإيطالية أنطونيو تاياني بالتهنئة إلى أورسولا فون دير لاين على إعادة انتخابها رئيسة للمفوضية الأوروبية لمدة خمس سنوات أخرى، بعد اقتراع سري بعد ظهر الخميس في البرلمان الأوروبي بستراسبورغ.

ونالت فون دير لاين أغلبية 401 صوتًا (أكثر بـ 40 مما تحتاجه) مقابل رفض 284 وامتناع 15 برلمانيا عن التصويت.

وكتب تاياني، زعيم حزب (فورتسا إيتاليا)، الذي اسسه الراحل سيلفيو برلسكوني، في منشور على منصة (إكس) ”تهانينا أورسولا فون دير لاين! فخور بالعمل الجماعي الرائع الذي قام به حزب الشعب الأوروبي لدعم تثبيتك لقيادة المفوضية الأوروبية”.

وأضاف تاياني، الذي ينتمي حزبه لكتلة الشعب الاوروبي: “اعتمدوا دائمًا على فورتسا إيتاليا لبناء أوروبا أكثر قدرة على المنافسة وأكثر أمانًا ومحبة للسلام”.

حزب تاياني هو الكيان السياسي الوحيد في ائتلاف يمين الوسط الحاكم بإيطاليا الذي أعلن في أكثر من مناسبة عن دعمه لفون دير لاين.