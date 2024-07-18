مجموعة الخضر الاوروبية: الطوق ضد اليمين المتطرف لا يزال صامدا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ستراسبورغ/بروكسل-تعليقا على إعادة انتخاب الألمانية أورسولا فون دير لاين رئيسة للمفوضية الأوروبية، قالت مجموعة الخضر الأوروبية إن “الطوق الصحي ضد اليمين المتطرف لا يزال صامدا”.

وكتبت المجموعة الخميس على منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي “كجزء من أغلبية رباعية (حزب الشعب الأوروبي، الاشتراكيون والديمقراطيون، الليبراليون والخضر، سندعم الصفقة الخضراء، ونعمل من أجل أوروبا اجتماعية للجميع ونحمي الحقوق الأساسية وسيادة القانون”.

ورفض حزب (إخوة إيطاليا) بزعامة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني، وهي أيضا رئيسة مجموعة المحافظين والاصلاحيين الأوروبية اليمينية، التصويت لفون دير لاين في حال انضمام الخضر للتحالف الداعم لها.

وقال رئيس مجموعة (إخوة إيطاليا) في البرلمان الأوروبي، كارلو فيدانتسا “إن إعلان الخضر رسميا التصويت لصالح فون دير لاين جعل دعمنا لها مستحيلاً”.