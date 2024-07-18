غداة رفض الكنيست إقامة دولة فلسطينية، بوريل: أي حل يريدون؟

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- غداة تبني الكنيست الإسرائيلي قرار يفضي برفض إقامة دولة فلسطينية، قال الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل: “إذا كانوا لا يريدون حل الدولتين، فماذا يريدون؟”.

وأضاف بوريل، مخاطبا الخميس اجتماع الجماعة السياسية الأوروبية في أوكسفوردشاير (المملكة المتحدة) ، “أتفق تماماً مع ما قاله وزير خارجية المملكة المتحدة الجديد، زميلي وصديقي (ديفيد) لامي خلال زيارته إلى تل أبيب: دعم حل الدولتين باعتباره الحل الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام مستدام في الشرق الأوسط”، وفق النص الذي نشرته المفوضية.

ورأى بوريل أنه “من المؤسف أن الكنيست صوت بالأمس ضد ذلك، ضد الدولة الفلسطينية. حسناً، إذا كانوا لا يريدون حل الدولتين، فماذا يريدون؟ ما هو الحل بالنسبة لهم؟ وإذا رفضوا هذا الحل فعليهم أن يقترحوا حلاً آخر. وما هي خططهم لملايين الفلسطينيين الذين يعيشون داخل الأراضي المحتلة؟”.

ورأى بوريل أنه برفض المشرعين الإسرائيليين لحل الدولتين الذي “يدعمه المجتمع الدولي برمته”، كان عليهم أن يقترحوا “حلاً بديلا آخر”.

ونوه منسق الدبلوماسية الأوروبية بأنه “إذا أردنا بناء السلام المستدام، علينا أن نقدم حلا سياسيا وأفقا سياسيا للشعب الفلسطيني أيضا وأن نرفض أي نوع من الإرهاب وضمان أمن الدفاع كما يقول قرار الأمم المتحدة منذ سنوات طويلة”، وأردف “آمل أن تتم مناقشة هذا الأمر أيضًا من قبل الأوروبيين بشكل عام”.