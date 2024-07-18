إخوة إيطاليا: رفض فون دير لاين يتسق مع المواقف السياسية لرئيسة الوزراء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى حزب (إخوة إيطاليا) أن تصويت نوابه في البرلمان الأوروبي اليوم الخميس ضد إعادة انتخاب أورسولا فون دير لاين رئيسة للمفوضية الأوروبية يؤكد “اتساق مواقف رئيسة الوزراء جورجا ميلوني السياسية”، والتي “امتنعت بالفعل عن التصويت لها في المجلس الأوروبي” الأخير.

وأشار رئيس مجموعة الحزب في البرلمان الاوروبي أنطونيو جوردانو، أن التصويت لصالح فون دير لاين “حدث بطريقة تجاهلت المعنى الواضح لنتائج الانتخابات” البرلمانية الأوروبية التي جرت في شهر حزيران/يونيو الماضي. وقال “على الرغم من ذلك، انتظرنا دون أي تحيز الخطاب البرنامجي (لفون دير لاين)، الذي تبين للأسف أنه كان مليئاً بالتصريحات التي رفضها الناخبون الاوروبيون بوضوح. وعلى نحو غير مفهوم، وجدت المواقف الإيديولوجية للخضر حيزاً كبيراً في خطابها لدرجة نيلها اجماعهم الرسمي، في حين أنهم كانوا أكبر الخاسرين في انتخابات الشهر الماضي”.

وأضاف: “كنا نأمل من (خطاب فون دير لاين الذي سبق التصويت) تغييرا كبيرا في الاتجاه، وهو ما ظهر أيضًا في بعض المقاطع المتعلقة بسياسات الهجرة وخطة ماتّي، لكنه كان محدودًا للغاية”.

ووفق القيادي في حزب رئيسة الوزراء الإيطالية، فـ”إن الأغلبية التي تم تشكيلها لدعم فون دير لاين لا تعكس إرادة العديد من الناخبين الأوروبيين الذين طالبوا بأصواتهم باتجاه سياسي مختلف”، مشيرا إلى أن “إخوة إيطاليا، مع احترامهم قبل كل شيء للتفويض الذي عبر عنه المواطنون الأوروبيون، صوتوا بشكل حاسم بـ لا لإعادة انتخاب أورسولا فون دير لاين”.