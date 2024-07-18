اجتماع ثنائي بين ميلوني وستارمر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- على هامش قمة المجموعة السياسية الأوروبية في أوكسفوردشاير، التقت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني نظيرها البريطاني كير ستارمر.

ووفق المذكرة الصادرة مساء الخميس عن رئاسة الوزراء الإيطالية: “سمح الاجتماع بتعميق المناقشة التي بدأت بمناسبة قمة حلف شمال الأطلسي في واشنطن حول التعاون بشأن مناطق الأزمات الرئيسية وفي مجال الهجرة، مع إشارة على وجه الخصوص إلى مكافحة الإرهاب وتجار البشر”.

وخلصت المذكرة إلى أن الزعيمين “اتفقا على مواصلة التنسيق الوثيق الذي بدأ بشأن جميع القضايا الأكثر أهمية على جدول الأعمال الدولي وحول التحديات العالمية بمناسبة الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء ستارمر إلى روما”.