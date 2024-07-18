تاياني: غزة لا يمكنها الانتظار، يجب أن يأتي السلام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- في رسائل إلى وزراء خارجية إسرائيل والسلطة الفلسطينية والأردن، أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني على “الحاجة إلى التوصل إلى وقف إطلاق النار، استكمال إطلاق سراح الرهائن، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين في غزة”.

وأشارت وزيرة الخارجية الإيطالية إلى أن الرسائل جاءت بمناسبة وصول حمولة تزيد عن 60 طنا من المساعدات الإنسانية إلى عمان هذا الصباح، قامت الحكومة بجمعها من خلال مبادرة “غذاء من أجل غزة” وفي معرض التأكيد على الاهتمام المستمر الذي تتابع به الحكومة تطور الأزمة الإنسانية الخطيرة للغاية في القطاع.

ونقلت الوزارة عن تاياني التشديد على أن “غزة لا يمكنها الانتظار، يجب أن يأتي السلام وحماية السكان المدنيين وينبغي إطلاق سراح الرهائن” الإسرائيليين لدى حركة حماس.