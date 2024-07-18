ميلوني: عدم التصويت لصالح فون دير لاين لن يقوض التعاون بيننا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني التعاون مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين التي أعيد انتخابها اليوم لخمس سنوات أخرى، وذلك على الرغم من عدم تصويت نواب حزبها لصالحها في الاقتراع السري بالجلسة العامة للبرلمان الأوروبي بستراسبورغ.

وقالت ميلوني، في رسالة فيديو بثتها الخميس على وسائط التواصل الاجتماعي: “حزب إخوة إيطاليا قرر عدم التصويت لصالح إعادة تأكيد أورسولا فون دير لاين رئيسة للمفوضية الأوروبية: لقد ظللنا متسقين مع الموقف الذي تم التعبير عنه في المجلس الأوروبي المتمثل في عدم مشاطرتنا للأسلوب والموضوعية”.

إلا أن رئيسة الوزراء أكدت “أن هذا لن يقوض التعاون”، حيث “أثبتت الحكومة الإيطالية والمفوضية الأوروبية بالفعل القدرة على المضي قدمًا في العديد من القضايا، مثل قضية الهجرة”.

وأضافت ميلوني “مع ذلك، أود أن أغتنم هذه الفرصة لأتمنى لأورسولا فون دير لاين كل التوفيق في عملها”.