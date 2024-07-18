عقوبات أمريكية لتعطيل “شبكة تمويل الحوثيين عبر الشحن غير المشروع للسلع الإيرانية”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت الولايات المتحدة الامريكية الخميس فرض عقوبات جديدة على شخصين وخمسة كيانات، بالإضافة إلى تحديد خمس سفن كممتلكات محظورة، وذلك في إطار “تعطيل شبكة الوسيط المالي سعيد الجمل الذي يمول الحوثيين في اليمن وأنشطتهم المدمرة في المنطقة”.

وأشارت وزارة الخارجية الامريكية بهذا الصدد إلى أن (جماعة أنصار الله) في اليمن لا تزال تتلقى “عائدات ضخمة من الشحن غير المشروع للسلع الإيرانية”، حيث “يمكّن تدفق التمويل هذا الحوثيين من شن هجمات مستمرة ضد الشحن التجاري في البحر الأحمر والممرات المائية المحيطة به”.

ووفق وزارة الخزانة الامريكية، فإن من أهم الميسرين الدوليين للتمويل غير المشروع والشحن ومقدمي التأمين وشركات إدارة السفن، الماليزي-السنغافوري محمد رسلان بن أحمد، وهو “ميسر شحنات غير مشروعة مقره في إندونيسيا ويقدم خدمات إدارة السفن والوساطة لشبكة سعيد الجمل”، وكذلك رجل الاعمال تشوانغ ليانغ، المقيم في الصين، الناشط في “غسيل الأموال وغيرها من المخططات المتعلقة بالتمويل للشبكة، بما في ذلك العمل مع فيلق القدس التابع للحرس الثوري في عمليات تجارية غير مشروعة”.