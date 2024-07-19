تاياني: تصويت حزب ميلوني ضد فون دير لاين لن يضعفنا في بروكسل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- نفى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أن يشكل تصويت حزب رئيسة الوزراء جورجا ميلوني (إخوة إيطاليا) ضد إعادة انتخاب الألمانية أورسولا فون دير لاين رئيسة للمفوضية الأوروبية لمدة خمس سنوات أخرى عاملا في إضعاف موقف روما في بروكسل.

وقال تاياني، ردا على سؤال بهذا الصدد على هامش حدث بالعاصمة روما: “بالتأكيد لا”.

وأضاف “سأعطيكم مثالا: في عام 2019، صوت حزب فيدس (حزب رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان)، لصالح أورسولا فون دير لاين،”، وعلى الرغم من ذلك “رفض البرلمان الأوروبي المفوضة المرشحة من بودابست”.

وقال رئيس الدبلوماسية الإيطالية “إنها أمور منفصلة تماما عن بعضها البعض. بروكسل تختلف تماما عن مجلسي النواب والشيوخ في إيطاليا. هناك أغلبية صوتت لفون دير لاين وأغلبية مختلفة صوتت لصالح روبرتا ميتسولا كرئيسة للبرلمان وأخرى اختارت نوابها”.