تاياني: إعادة انتخاب ميتسولا وفون دير لاين رسالة استقرار للأسواق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ رأى وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، أن “إعادة انتخاب (رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا) ميتسولا و(رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا) فون دير لاين، تُعدّ إشارة واضحة إلى منح الاستقرار للأسواق، لأن فشل مؤسسات الاتحاد في ظل حربين على أبوابنا، وفي خضم وضع دولي معقد، كان من شأنه أن يكون حدثًا مثيراً للقلق”.

وفي تصريحات على هامش الاجتماع العام لاتحاد الزراعيين الإيطاليين (كولديريتّي) في روما الجمعة، قال الوزير تاياني: “إن كوننا جزءًا من أُسر أوروبية مختلفة أو التصويت بشكل مختلف لفون دير لاين، لن يكون له أي تداعيات على استقرار الحكومة أو ائتلافها”. وأوضح أن “كل صوت في المحافل الأوروبية يتوافق مع أغلبية متنوعة: واحد في المجلس، آخر لرئاسة البرلمان وواحد لمنصب نائب رئيس البرلمان”.

وأشار وزير الخارجية إلى أن “الحقيقة السياسية الوحيدة هي أن مجموعة الوطنيين من أجل أوروبا والمجموعة الأخرى التي يقودها حزب البديل لأجل ألمانيا، لا يمكنهما أن تكونان جزءًا من الاتفاقات السياسية”.

ورداً على سؤال عما إذا كان قد تحدث مع رئيسة الوزراء جورجا ميلوني ونائب رئيس الوزراء ماتّيو سالفيني بعد تصويت الأمس، أجاب تاياني مختتماً: “كلا، لم أتحدث إليهما”.