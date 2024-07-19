قلق أوروبي لقتلى الاحتجاجات في بنغلاديش ودعوة لحل سلمي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعرب الاتحاد الأوروبي الجمعة عن الشعور بـ”القلق العميق إزاء أعمال العنف والخسائر المأساوية في الأرواح التي وقعت في سياق الاحتجاجات في بنغلاديش”، حسبما جاء في مذكرة للمتحدث الرسمي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نبيلة مصرالي.

وشددت مصرالي على أنه “من الأهمية بمكان تجنب المزيد من العنف والتوصل إلى حل سلمي للوضع، يدعمه سيادة القانون والحريات الديمقراطية، في أسرع وقت ممكن”.

وتشهد بنغلاديش منذ أيام احتجاجات لطلاب الجامعات ضد قرار الحكومة تخصيص وظائف عمومية لأقارب قتلى حرب الاستقلال عن باكستان في عام 1971.

ووفق ما تداول أسفرت الاحتكاكات بين القوات الامنية والطلاب عن 50 قتيلا على الأقل.