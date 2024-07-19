بوريل يدعو مجددا إسرائيل لاستئناف تحويل عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- دعا الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة جوزيب بوريل السلطات الإسرائيلية إلى استئناف تحويل عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية.

وفي إشارة إلى إعلان المفوضية الأوروبية في وقت سابق اليوم الجمعة عن دعم مالي طارئ قصير المدى لرام الله تبلغ قيمته 400 مليون يورو، كتب بوريل في منشور على منصة (إكس) “إن الحاجة الملحة إلى زيادة دعمنا للسلطة الفلسطينية لم تكن عالية بهذه الدرجة من قبل”. وأكد بوريل أن “الاتحاد الأوروبي يلتزم بكلمته من خلال تقديم حزمة مالية في الوقت المناسب إلى السلطة الفلسطينية”

وأضاف “لكن الاحتياجات هائلة: نحن ندعو إسرائيل مرة أخرى إلى الإفراج بشكل عاجل عن جميع عائدات الضرائب”.