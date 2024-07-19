الكرسي الرسولي يعلن برنامج زيارة البابا لبلجيكا ولوكسمبورغ

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ أعلن الكرسي الرسولي البرنامج الرسمي لزيارة البابا فرنسيس إلى بلجيكا ولوكسمبورغ من 26 إلى 29 أيلول/سبتمبر المقبل.

ووفقاً لإذاعة الفاتيكان، فستتميز الأيام الأربعة للزيارة بلقاءات ومواعيد عديدة، وحسبما أعلنته دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي في نشرها للبرنامج الرسمي للزيارة، فستكون المحطة الأولى في لوكسمبورغ، التي سيصل إليها البابا صباح الخميس 26 أيلول/سبتمبر، بعد رحلة تستغرق حوالي الساعتين”.

وسيغادر البابا فرنسيس مطار روما فيوميتشينو الدولي عند الساعة الثامنة وخمس دقائق صباحًا؛ وعند الساعة العاشرة صباحاً، ستهبط الطائرة البابوية في مطار لوكسمبورغ/فيندل، حيث ستقام مراسم الاستقبال. عند الساعة الحادية عشرة إلا ربعًا، سيقوم الأب الأقدس بزيارة مجاملة إلى دوق لوكسمبورغ الأكبر في قصر الدوق الكبير، يليها لقاء مع رئيس الوزراء عنزكد الساعة الحادية عشرة والربع، على أن يلتقي بعدها الحبر الأعظم عند الساعة الحادية عشرة والخمسين دقيقة، مع السلطات والمجتمع المدني والسلك الدبلوماسي في “Cercle Cité” حيث سيلقي البابا فرنسيس خطابه الأول.

أما الخطاب الثاني فسيلقيه الحبر الأعظم بعد الظهر، عند الساعة الرابعة والنصف، أمام الجماعة الكاثوليكية التي سيلتقي بها في كاتدرائية نوتردام في لوكسمبورغ. وسيغادر البابا البلاد عند الساعة السادسة إلا ربعًا مساءً مع مراسم الوداع الرسمي في مطار لوكسمبورغ-فيندل الدولي، قبل أن يغادر متوجِّهًا إلى بروكسل عند الساعة السادسة والربع مساءً. وسيصل إلى العاصمة البلجيكية عند الساعة السابعة وعشر دقائق مساءً، حيث ستهبط الطائرة في قاعدة ميلسبروك الجوية، وستقام مراسم الاستقبال الرسمي.

سيفتتح اليوم الثاني من الزيارة الرسوليّة، الجمعة 27 أيلول/سبتمبر، عند الساعة التاسعة والربع صباحًا بزيارة مجاملة لملك بلجيكا في قصر لايكن؛ على أن يليها عند الساعة العاشرة إلا ربعًا لقاء مع رئيس الوزراء، وعند الساعة العاشرة، لقاء مع السلطات والمجتمع المدني وسيلقي الأب الأقدس خطابًا في هذه المناسبة. أما بعد ظهر يوم الجمعة، عند الساعة الرابعة والنصف، سيلتقي البابا فرنسيس بأساتذة جامعيين في “Promotiezaal” في “Katholieke Universiteit Leuven”، الجامعة الكاثوليكية في لوفان، إحدى أقدم الجامعات في أوروبا، والتي تحتفل في عام 2025 بالذكرى المئوية السادسة لتأسيسها. ومن المقرر أيضا أن يلقي الحبر الأعظم خطابًا في هذه المناسبة.

أما يوم السبت 28 أيلول/سبتمبر، فسيُخصّص للقاء الأساقفة والكهنة والشمامسة والمكرسين والمكرسات والإكليريكيين والعاملين الرعويين في بازيليك القلب الأقدس في كويكلبيرج عند الساعة العاشرة صباحًا وسيوجه البابا كلمة لهم. أما بعد ظهر السبت فسيلتقي الأب الأقدس عند الساعة الرابعة والنصف بالطلاب الجامعيين في جامعة لوفان الكاثوليكية في لوفان لا نوف؛ وأخيراً، وكما جرت العادة في جميع الزيارات الرسولية، سيكون للحبر الأعظم لقاء خاص مع أعضاء الرهبنة اليسوعية في معهد (Saint Michel).

وستُختتم الزيارة الرسولية يوم الأحد 29 أيلول/سبتمبر بالقداس الإلهي عند الساعة العاشرة صباحًا صباحًا في ملعب “الملك بودوان”. وسيلقي البابا العظة وسيتلو صلاة التبشير الملائكي مع المؤمنين الحاضرين. بعدها سيتوجه الحبر الأعظم إلى قاعدة ميلسبروك الجوية حيث سستم مراسم الوداع الرسمي عند الساعة الثانية عشرة والربع ظهرًا، قبل أن يغادر عائدًا إلى روما عند الساعة الواحدة إلا ربعًا حيث سيصل إلى مطار روما فيوميتشينو الدولي عند الساعة الثانية وخمسة وخمسين دقيقًا.