إيطاليا: نمو قطاع الإعمار في أيار على الأساسين الشهري والسنوي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أظهرت إحصائية أجريت في إيطاليا أن في شهر أيار/مايو المنصرم، أشارت التقديرات إلى أن مؤشر الإنتاج لقطاع البناء المعدل موسميًا، ارتفع بنسبة 1.1٪ مقارنة بشهر نيسان/أبريل السابق.

وقال بيان للمعهد الوطني للإحصاء (إستات) الجمعة، إن “المؤشر المعدل تبعاً لتأثيرات التقويم، سجل زيادة على أساس الاتجاه بنسبة 9.2%”، وقد كانت أيام العمل التقويمية 22 كما هي الحال في أيار/مايو 2023، “مقابل نمو بنسبة 9.3% للمؤشر الخام”.

وأضافت النشرة الاقتصادية، أن “في المتوسط، ​​خلال الربع الممتد من آذار/مارس إلى أيار/مايو 2024، انخفض إنتاج قطاع البناء بنسبة 1.4% مقارنة بالربع السابق، وأنه ​​خلال الأشهر الخمسة الأولى لعام 2024، ارتفع المؤشر المعدل لتأثيرات التقويم في المتوسط بنسبة 8.4%، بينما ارتفع المؤشر الخام بنسبة 9.8%”.