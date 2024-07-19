ميلوني تستقبل الرئيس الإسرائيلي بمقر الحكومة الخميس المقبل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت الحكومة الإيطالية، أن رئيسة الوزراء جورجا ميلوني، ستستقبل صباح يوم الخميس المقبل، الموافق 25 تموز/يوليو، رئيس دولة إسرائيل، يتسحاق هرتسوغ، في قصر (كيجي)، مقر الحكومة.

وكان الرئيس الإسرائيلي قد التقى وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، الذي كان قد استهل زيارته لإسرائيل باجتماع وإياه، في 25 كانون الثاني/يناير الماضي، اجتمع بعده ونظيره يسرائيل كاتس وعضو المجلس الحربي بيني غانتس.

بينما كان اللقاء الأخير الذي جمع ميلوني وهرتسوغ، في السابع من تشرين الثاني/نوفمبر عام 2022 في شرم الشيخ، على هامش مشاركتها بمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP 27).