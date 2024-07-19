إيطاليا: تزايد معدل إصابات كوفيد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت مصادر صحية إيطالية، إن في الأسبوع الممتد من 11 إلى 17 تموز/يوليو، بلغ معدل حالات الإصابة بوباء كوفيدـ19 15 حالة لكل 100 ألف نسمة، في زيادة طفيفة مقارنة بالأسبوع السابق، على الرغم من بقائها منخفضة”، عندما كانت 9 حالات لكل 100 ألف نسمة في الأسبوع 4.

ووفقا لتقرير الرصد الأسبوعي لوزارة الصحة، فـ”يبدو أن معدل الإصابة بالعدوى المشخصة والمبلغ عنها، تزايد بشكل طفيف في معظم مقاطعات البلاد”، وأن “أعلى نسبة سجلت في لاتسيو (وسط)، مع 29 حالة لكل 100 ألف، أما النسبة الأدنى فهي في إقليم ماركي، بأقل من 0.5 حالة لكل 100 ألف”.

وأضاف التقرير، أن “مؤشر انتشار عدوى الفيروس (Rt) ارتفع فوق عتبة الوباء واستنادًا إلى حالات الدخول إلى المستشفى، فاعتبارًا من 8 تموز/يوليو بلغ 1.20 (في مستوى يتراوح بين 1.08-1.32)”.