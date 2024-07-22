بوريل: نحترم قرار تنحّي بايدن وأطيب التمنيات للمرشح الديمقراطي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل ـ قال المفوض السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل: “أعلم أن الرئيس جو بايدن قد أعلن تقاعده. أتمنى كل التوفيق للمرشح الديمقراطي الذي سيحل محله”.

وأضاف بوريل في تصريحات من بروكسل الإثنين، أنه “يجب على المواطنين الأمريكيين أن يقرروا من يجب أن يجلس في البيت الأبيض”، ورأى أن “من المؤكد أن حقيقة من سيكون الفائز، سيحدث فرقاً بالنسبة للعلاقات مع أوروبا”، لكن “الأمر متروك للمواطنين الأميركيين ليقرروا، وليس من شأني أن أتدخل بالأمر”.

وذكر الممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية: “لقد عملنا بشكل جيد للغاية مع الرئيس بايدن، بعلاقة إيجابية، ولكن إذا قرر الانسحاب”، مما يترك المجال أمام “مرشح ديمقراطي آخر يعتقد أنه يمكن أن يتمتع بمزيد من القوة” في المنافسة مع الجمهوريين، “فسنقوم بذلك. نحن نحترم قراره”.