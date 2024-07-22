بوريل: سأقرر بشأن غيمنيش نهاية آب بعد الاستماع لآراء الدول الأعضاء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل ـ قال المفوض السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل، إنه من المقرر أن يبتّ بكيفية المضي قدماً بشأن اجتماع (غيمنيش) غير الرسمي لوزراء الخارجية في المجر، في نهاية آب/أغسطس بعد مناقشته مع وزراء الدول الأعضاء.

وأضاف بوريل في تصريحات على هامش اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في بروكسل الإثنين: “سنناقش ما حدث والمواقف التي اتخذتها الحكومة المجرية. سنبحث الأمر ولا أعرف ماذا ستقول الدول الأعضاء. القرار يعود لي، فالممثل الأعلى هو الذي يدعو المجلسين إلى الانعقاد، وبعد الاستماع إلى الدول الأعضاء، سأتخذ القرار”.

ووفقاً لمصادر أوروبية، فمن الممكن أن يعقد بوريل مجلسا رسميا في بروكسل بالتزامن مع انعقاد اجتماع (غيمنيش) لمقاطعته، وفقا لشائعات يتم تداولها منذ أيام، بعد أن أطلقت بودابست مبادرات في السياسة الخارجية دون التشاور أو الاتفاق على تحركاتها مع الدول الأعضاء الـ26 الأخرى.

يذكر أن اجتماع (غيمنيش) غير الرسمي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، يتم تنظيمه كل ستة أشهر وفقًا للرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي منذ عام 1974، ويكون الوزراء غير مصحوبين بمساعديهم، مما يسهل تبادل وجهات النظر بشكل غير رسمي وصريح، وقد حظي هذا النوع من الاجتماعات باسمه من أول اجتماع عقد في قلعة غيمنيش في إرفتشتات، شمال الراين وستفاليا ـ ألمانيا.