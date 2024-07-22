نقابي إيطالي: عدم تصويت ميلوني لفون دير لاين أضعف بلادنا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ رأى نقابي إيطالي، أن رئيسة وزراء بلاده جورجا ميلوني، برفضها لأورسولا فون دير لاين، “أضعفت بلادنا، علاوة على ذلك في وقت تخضع فيه إيطاليا لإجراءات الانتهاك”.

وقال رئيس الكونفدرالية الإيطالية العامة للعمل (CGIL) ماوريتسيو لانديني في تصريحات لصحيفة (كورييري ديلا سيرا) الإثنين: “بعد قولي هذا، نؤكد مرة أخرى لمفوضية الاتحاد الأوروبي الجديدة أنه يجب تجاوز مرحلة التقشف وإعادة قطاع العمل إلى المركز، في حين أن القواعد التي اتّبعت في السنوات الخمس عشرة الماضية، منحت السوق امتيازًا على حساب الحقوق”.

وأضاف لانديني، أن “لدينا مقترحاتنا لأوروبا وإيطاليا”، مبيناً أنه “بالنسبة لبلادنا على سبيل المثال، ضد استغلال الأجانب في مجال العمل في قطاع الزراعة، نعتقد أن مؤشرات التطابق بين حجم الأرض والإنتاج والعمال العاملين تُعدّ ضرورية”.