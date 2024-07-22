منظمة إنسانية: إعادة 62 مهاجراً إلى ليبيا نصب أعين إيطاليا ومالطا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو ـ قالت منظمة إنسانية، إن “ما يسمى بخفر السواحل الليبي ينفذ عمليات صد من منطقة البحث والإنقاذ المالطية”، وهذه “ممارسة غير قانونية تتم تحت نظر ومعرفة خفر السواحل الإيطالي والمالطي. فأين العدالة؟”.

جاء ذلك على لسان مشروع (Alarm Phone) التابع لمنظمة (Watch The Med) غير الحكومية، الذي أطلقت هذا الصباح نداء استغاثة لأجل قارب صغير على متنه 62 شخصاً يواجه صعوبات في منطقة وسط البحر الأبيض المتوسط.

وأوضح المشروع الإنساني، الذي يدين الآن رفض المهاجرين، أن “هؤلاء يفرون من ليبيا، يواجهون رياحاً وأمواجاً عاتية، في ظل ازدياد أحوال المناخ سوءاً”.