تاياني: عملنا جيداً مع بايدن ونحن محاور مميز مع أي رئيس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل ـ أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، أن بلاده ستظل “محاورًا متميزًا” بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، أيًا كان رئيسها القادم.

وفي تصريحات من بروكسل على هامش اجتماع مجلس الشؤون الخارجية، الإثنين، أشار الوزير تاياني إلى أن “انسحاب جو بايدن من السباق على الرئاسة للولاية المقبلة، كان يلوح في الهواء منذ بضعة أيام أصلاً”، مبيناً أن “حقيقة تعرضه للإصابة بوباء كوفيد 19 مرة أخرى ربما أدى إلى تسريع التوقيت”، عموما: “لقد عملنا بشكل جيد مع بايدن”.

وأضاف تاياني، وهو نائب رئيس الوزراء: “إننا نحترم الآن جميع الخيارات التي سيتخذها الأميركيون، حيث تمثل العلاقات عبر الأطلسي أولوية في السياسة الخارجية بالنسبة لبلادنا، وأياً كان رئيس الولايات المتحدة فهو محاورنا، ونحن نتابع الأمر باهتمام كبير، لكن باحترام كبير أيضاً، ونحن مقتنعون بأنه أي شخص يتم اختياره رئيساً للولايات المتحدة، ستظل إيطاليا محاورا متميزا لأكبر ديمقراطية في العالم”.