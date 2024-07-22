برلماني إيطالي: خيار بايدن أملته استطلاعات الرأي أكثر من صحته

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ رأى برلماني إيطالي، أن “قرار جو بايدن كان قسرياً، فقد استمرت زلاته منذ بعض الوقت، وبات الأمر لا مفر منه في هذه المرحلة، التي يبدو لي أن استطلاعات الرأي تمليها أكثر من ظروفه الصحية، التي ظلت على حالها منذ عدة أشهر”.

وقال زعيم كتلة حزب (إخوة إيطاليا) بمجلس الشيوخ، لوتشو مالّان في تصريحات لمحطة (سكاي نيوز24) الإخبارية الإثنين، إن “المرشح الرئاسي سيكون مختلفًا الآن بالطبع عن المرشح في الانتخابات التمهيدية، وأعتقد أن هذا لن يكون موضع تقدير من قبل الشعب الأمريكي الذي يحرص على الديمقراطية”.

من جانبه، وفي إطار البرنامج ذاته، قال مسؤول الشؤون الخارجية بالحزب الديمقراطي المعارض، جوزيبي بروفينتسانو، إن “انسحاب جو بايدن من السباق إلى البيت الأبيض كان لفتة غير متوقعة، وعملاً يتسم بحكمة سياسية عظيمة، كرماً وذكاءً أيضاً، لأنه أسقط في لحظة واحدة، الحجة الرئيسية لحملة الحزب الجمهوري”.

وأوضح بروفينتسانو، أن “الجدل كان يدور حول عمر بايدن، وفجأة، رأى ترامب أن كل الحجج قد تلاشت بلا شك، لكون كامالا هاريس المرشحة الأكثر تفضيلاً، وسنرى في الساعات القليلة المقبلة ماهية اقتراحه السياسي”، إذ “كانت استعادة الرئاسة من الديمقراطيين لعبة تُعدّ مغلقة أو مصيرها الانتهاء، والآن قد أعيد فتحها”.