وزير خارجية إيطاليا: أؤمن بوجوب الذهب إلى غيمنيش بودابست لإبداء معارضتنا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل ـ أعرب وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، عن “الاعتقاد بأننا يجب أن نحترم القاعدة المتمثلة بالذهاب إلى بودابست للمشاركة في الغيمنيش في نهاية آب/أغسطس”، إذ “ربما يمكننا قول الأشياء التي لا نوافق عليها أيضاً”.

جاء ذلك في تصريحات على هامش مجلس الشؤون الخارجية في بروكسل الإثنين، الذي يناقش فيه أيضاً كيفية المضي قدمًا على ضوء انعقاد مجلس الشؤون الخارجية غير الرسمي في بودابست، بعد أن أثارت المهمات التي قام بها فيكتور أوربان بشكل مستقل احتجاجات من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى”.

وبهذا الصدد، قال الوزير تاياني، إن “الأمر لا يتعلق باحترام أو مشاطرة ما تفعله الحكومة، بل يرتبط بمشاركة واحترام وجود المجر داخل الاتحاد الأوروبي”، مبيناً أن “هذه الدولة جزء من المنظومة، بغض النظر عن الحكومة الموجودة فيها”.

وأشار تاياني، وهو نائب رئيس الوزراء، إلى أنه “لا يمكننا اتخاذ قرارات على أساس الحكومات، بل على أساس المؤسسات. أعتقد أنه يمكننا أيضاً الذهاب إلى بودابست وطرح أفكارنا. يمكننا توجيه كل الانتقادات التي نريدها”، لكن “لا أعتقد أن من الصواب تغيير البرنامج، لأن هذا من شأنه أن يشكل سابقة يمكن استخدامها بعد ذلك في مناسبات أخرى، ولن يصب ذلك في مصلحة الاتحاد الأوروبي بأكمله والدول التي تشكله”.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية إلى القول، إن “هذا لا يعني مشاطرة سياسة الحكومة، بل يشير إلى احترام هذا البلد”، في إشارة إلى هنغاريا دائماً.