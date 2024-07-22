بوريل: أوكرانيا بحاجة لدعم لشبكة الكهرباء والدفاع الجوي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل ـ سلط المفوض السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل، الضوء على أنه بالنسبة لأوكرانيا، هناك حاجة لدعم من ناحية شبكة الكهرباء والدفاع الجوي.

وأوضح الممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية، في تصريحات على هامش اجتماع مجلس الشؤون الخارجية ببروكسل الإثنين، أن “هناك اليوم قضيتان رئيسيتان، أولاهما، محاولة تجنب التدمير الكامل لنظام الطاقة الكهربائية”، في أوكرانيا، فـ”قد تم تدمير 70٪ من قدرة إنتاجها، ونحن الآن في الصيف، لكن في الشتاء سيكون الأمر أصعب بكثير مما يمكن تحمله”.

وتابع منسق الدبلوماسية الأوروبية: “لذلك، سأطلب من الدول الأعضاء تقديم مزيد من الدعم لإعادة بناء واستبدال شبكة الكهرباء لضمان إنتاج أكبر للطاقة”، أما القضية الثانية “فهي الدفاع الجوي”، مبيناً أنه “مباشرة بعد زيارة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان لكييف وبوتين وفي موسكو، تم تدمير مستشفى للأطفال إثر قصفه بالصواريخ الروسية، مما أدى إلى وقوع ضحايا عديدين بين الأطفال الذين كانوا يتلقون العلاج في المستشفى”.