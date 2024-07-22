رئيس المجلس الأوروبي: من المهم معرفة أولويات ميلوني وأخذها بعين الاعتبار

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت الحكومة الإيطالية، أن رئيسة مجلس الوزراء جورجا ميلوني، استقبلت الإثنين رئيس المجلس الأوروبي المنتخب أنطونيو كوستا، في قصر (كيجي)، مقر الحكومة، والذي اختار روما محطة أولى في جولته التقديمية بالعواصم الأوروبية.

وقالت مذكرة للحكومة، إن “في قلب المحادثات، كانت هناك أولويات عمل الاتحاد الأوروبي للدورة المؤسساتية القادمة، بدءًا من سيناريوهات الأزمات الرئيسية على المستوى الدولي إلى موضوعات القدرة التنافسية وإدارة تدفقات الهجرة”.

وقال البيان، إنه “في الوقت نفسه، جرى بحث أساليب عمل المجلس الأوروبي بهدف زيادة تعزيز دوره وفعاليته”، مشيراً الى أن ميلوني كررت “الإعراب عن أطيب التمنيات لكوستا”، مبدية “التقدير لهدف ضمان القيادة المشتركة والبراغماتية للمجلس الأوروبي”.

من جانبه، قال كوستا، في تصريح مقتضب بنهاية الاجتماع وميلوني الذي استمر ساعة، أنه “كان اجتماع عمل ممتاز”، مبيناً أن “من المهم بالنسبة لي الآن تقييم وجهات نظر وأولويات مختلف أعضاء الاتحاد الأوروبي، وبما أن إيطاليا دولة مؤسسة للاتحاد، فمن المهم معرفة أولويات رئيس الوزراء ميلوني وأخذها بعين الاعتبار”.