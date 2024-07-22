موسيقار إسرائيلي: اليسار والنسويون فقدوا رؤيتهم للواقع في غزّة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو ـ رأى موسيقار إسرائيلي، أن تيار اليسار ومؤيدو الحركات النسوية، قد فقدوا رؤيتهم للواقع في قطاع غزّة.

وفي مقابلة مع صحيفة (لا فيريتاه) الإيطالية الإثنين، قال قائد الأوركسترا الإسرائيلي عمر مئير ويلبر الذي عرض مؤخراً أوبرا “تريستان وإيزولد” لفاغنر على مسرح باليرمو، إن “اليوم، ومع هذه النظريات العظيمة، يغفل المثقفون اليساريون، وكذلك المنظمات النسوية التي تسير ضد إسرائيل ولصالح القضية الفلسطينية، عن الواقع”.

وتابع: “بالحديث عن غزة والفلسطينيين، فإننا جميعًا مع القضية الفلسطينية، فمن المستحيل على المستوى الفلسفي، عدم النظر إلى من نقوم بحمايته ودعمه في هذا الوقت. والحقيقة هي أنه في قطاع غزّة لدينا عائلات تعيش في سياق تهيمن عليه الجريمة والتطرف الديني، وهو سياق مختلف تمامًا عن ذلك التي تعيش فيه العائلات في إسرائيل”.

واستدرك: “لكن هذا لا يحدث بسبب إسرائيل فقط. فمن ناحية، لدينا دولة حققت نجاحا مذهلا خلال 70 عاما، بما يتجاوز الخطايا الجسيمة التي ارتكبتها، دولة مستدامة، خلقت حقائق اقتصادية راسخة لأنها استثمرت في المدارس، الجامعات، البحث والابتكار”، أما “في غزّة، فقد تم إنفاق الأموال التي وصلت لدعم الشعب الفلسطيني على بناء الأنفاق، تعزيز نظام يعمل على إبقاء السكان في ظروف الفقر والجهل والعودة إلى التبسيط، وهذا لا يجدي نفعا، إذا قلنا إن جميع الإسرائيليين مذنبون الآن لأنهم صوتوا لنتنياهو، فيجب أن نقول أيضا إن جميع الفلسطينيين في غزة صوتوا لحماس، وبالتالي لأولئك الذين جعلوهم يعيشون في هذه الظروف”.

ووفقا لقائد الأوركسترا، فـ”ما نراه اليوم، في رأيي، ليس معاداة سامية حقيقية، التي تُفهم على أنها شكل من أشكال العنصرية التي بلغت ذروتها في المحرقة، بل تبدو لي أنها ثمرة ثقافة منافقة، قادت لأن تخلق جملة أشياء، مسافة هائلة بين ما يفكر فيه الناس حقًا وبين ما يشعرون أنهم يستطيعون التعبير عنه، لينتهي الأمر بالظهور في وقت التصويت، مع تحول نحو اليمين المتطرف”.