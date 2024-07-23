برلماني إيطالي: وطنية ترامب وسالفيني تخدم مصالح بوتين وتبعد السلام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال برلماني إيطالي معارض، إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد “ترامب ونائبه قالا إنهما لا يهتمان بأوكرانيا على الإطلاق، وأنهما إذا فازا، فسيحققان السلام في وقت قصير”.

وأضاف عضو مجلس النواب من حزب (+ أوروبا) ريكّاردو ماجي، في تصريحات متلفزة الثلاثاء: “يقول أعضاء حزب الرابطة بشكل سريالي، إن غزو أوكرانيا هو خطأ بايدن وليس إمبريالية بوتين”.

ورأى ماجي، أن “من العار أن يكون أعضاء الرابطة مع الوطنيين في أوروبا، الذين أعرّفهم بالوطنيين الروس، مع أوربان الذي ذهب، بمجرد توليه رئاسة الاتحاد الأوروبي، إلى روسيا دون أي تفويض وبعد ساعات من ذلك، قصف بوتين مستشفى أطفال أوكراني”.

وتساءل النائب المعارض، عما “إذا كان هذا ما يقصدونه بقدرة هذا التحالف العابر للحدود الوطنية للمحافظين السياديين على إحلال السلام، فأعتقد عندئذ أن علينا أن نقلق ونأمل ألا يصبح ترامب رئيسًا للولايات المتحدة مرة أخرى”.