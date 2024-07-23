إيطاليا: توقع نمو الصادرات إلى آسيا بـ6.5% هذا العام وبـ6.1% في 2025

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أظهرت دراسة إيطالية، أن من المتوقع أن تنمو الصادرات إلى آسيا بنسبة 6.5% خلال عام 2024 وبـ6.1% العام المقبل، مع التركيز بشكل خاص على دول مثل الهند وفيتنام وتايلاند. هذا ما تمخض عن تحليل “قطار الشرق السريع: قطار الفرص للصادرات الإيطالية، الذي يسافر مع (Sace)”، أي وكالة التأمين والخدمات المالية للشركات، والذي أعده مكتب الأبحاث التابع للوكالة حول وضع اقتصاد القارة الآسيوية والفرص والأسواق التي تهم صادرات الشركات الإيطالية.

ووفقاً للتحليل، “يتم دعم زيادة الصادرات من خلال الابتكار التكنولوجي وتحديث البنية التحتية”، مبيناً أن “منطقة الخليج أيضاً، تشهد توسعًا كبيراً، مع زيادة الصادرات الإيطالية بنسبة 7.4% عام 2024 و7.9% في عام 2025، مدفوعة بالتنويع الاقتصادي وتحول الطاقة”.

وأشارت الوكالة إلى أن “الابتكار التكنولوجي ونمو الصناعة 4.0، وبشكل خاص في دول مثل الهند وفيتنام وماليزيا، يوفر فرصًا للشركات الإيطالية في قطاعات الميكانيك الآلية والتقنيات الخضراء، وعلى نحو مماثل، في الشرق الأوسط، يعمل التنوع الاقتصادي والاستدامة، مع التركيز بشكل خاص على الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، على خلق مساحات للسلع والتقنيات الرأسمالية الخضراء”.

وذكرت (Sace) أن “الطلب المتزايد على الطاقة والاستدامة في الهند، يؤدي إلى زيادة الموردين الإيطاليين في البلاد”، كما “تقدم فيتنام، ببنيتها التحتية المتوسعة والتصنيع المتقدم، فرصًا لقطاعي الهندسة الميكانيكية والطاقة المتجددة”. وفي “الصين، على الرغم من التباطؤ الاقتصادي، تستفيد الصادرات الإيطالية من الاندماج في سلاسل توريد التحول الأخضر”.

وكذلك “تقدم اليابان وسنغافورة نمواً مستمراً في الصادرات بفضل الطلب على التكنولوجيا والمنتجات الصناعية، بينما تظهر كوريا الجنوبية وإندونيسيا أيضًا نموًا إيجابيًا، مع وجود فرص في تصنيع وإنتاج البطاريات والسيارات الكهربائية”.

وأوضحت وكالة التأمين والخدمات المالية أن “في البلدان الموجهة نحو الطاقة مثل أوزبكستان وكازاخستان، توفر الإصلاحات الاقتصادية والتنويع إمكانيات جديدة لشركاتنا، وتمثل أوزبكستان، مع تزايد طلبها على الطاقة وحاجتها للتدخلات في مجال المياه، وكازاخستان، النشطة في الاستثمارات في البنية التحتية والتنقل، الأسواق الرئيسية للإمدادات الإيطالية في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والتصنيع”.