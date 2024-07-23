إيطاليا تبحث وكندا قضية المواد الخام الحيوية وصناعة الصلب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال وزير الشركات والصناعة الإيطالي، أدولفو أورسو: “لقد أجريت محادثة هاتفية مع وزير الابتكار والعلوم والصناعة الكندي، فرانسوا فيليب شامباني، للتعمق في القضايا ذات الاهتمام المشترك، في ظل انتقال عصا القيادة من الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع إلى الرئاسة الكندية”.

وكتب الوزير أورسو في منشور على مدونة (إكس) الثلاثاء، “ناقشنا الحاجة إلى ضمان الأمن في مجال سلاسل القيمة، وتعزيز التعاون في القطاعات الاستراتيجية مثل التقنيات الناشئة وأشباه الموصلات ومركز الذكاء الاصطناعي للتنمية المستدامة في أفريقيا”.

وأشار الوزير القيادي في حزب (إخوة إيطاليا)، إلى أن “الآفاق قصيرة المدى تشمل أيضاً إنشاء مجموعة عمل مشتركة بشأن المواد الخام المهمة، كذلك على أساس المرسوم التشريعي الذي يتم تحويله حاليًا إلى قانون في البرلمان، والذي يسمح بتطوير القطاع الذي يعد بالغ الأهمية بالنسبة للتكنولوجيا الخضراء والرقمية”.

وأضاف أورسو، أنه “أجرينا مع الوزير شامباني أيضاً، نقاشاً حول الاهتمام الذي أبدته مجموعة كندية مهمة للاستثمارات المحتملة في قطاع الصلب في إيطاليا”.