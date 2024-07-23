الصليب الأحمر الإيطالي: انخفاض عدد الوافدين بنسبة 73%

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو ـ أعلنت هيئة الصليب الأحمر الإيطالية عن انخفاض عدد المهاجرين الوافدين بنسبة 73%، على سواحل البلاد.

ودعا الصليب الأحمر على لسان رئيسه، روزاريو ڤالاسترو، إلى “جعل جزيرة لامبيدوزا الصقلية معقلا للإنسانية”، وأنه “تحقيقًا لهذا الهدف، تولينا منذ الأول من حزيران/يونيو العام الماضي، إدارة النقطة الساخنة على الجزيرة التي كانت على مدى عقود مكان الوصول الأول لآلاف المهاجرين”.

وقال ڤالاسترو، في تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الإيطالية: “ثم بدا الأمر وكأنه تعبير باروكي، لكنني كنت مقتنعا بأن علينا القيام بهذا الشيء، فقد كان الأمر يتعلق بحمل كلمة الإنسانية إلى جزيرة كانت تمتلكها دائماً، لأن شعب لامبيدوزا رحب بالمهاجرين دائماً، ولم يكن من الممكن رؤية وضع غير إنساني، كما كانت الحال في النقطة الساخنة، على جزيرة يسكنها أشخاص يؤمنون بالإنسانية وكرم الضيافة، ولا يمكن خيانة هذه الثقة”.

وتابع: “بعد عام واحد، يمكن القول بأن الهدف قد تحقق، إذ هناك انخفاض كبير في عدد الوافدين، ففي حزيران/يونيو 2023 بلغ عدد الوافدين 10,441 شخصاً، بينما اقتصر العدد في الشهر ذاته هذا العام على 2880، أي أقل بنسبة 73٪ تقريباً”.

وأوضح رئيس الصليب الأحمر، أن “الانخفاض الذي أتصوره يرجع إلى سيطرة أكبر في البلد الذي يأتي منه هؤلاء الناس يغادرون، مما جعل بالتأكيد إدارة شؤون مئات المهاجرين أسهل بكثير، سواء من حيث الحضور أو التنقلات على الأرض”، لكن “نقطة لامبيدوزا الساخنة لا تزال جاهزة ليل نهار لمواجهة حالات الطوارئ”.

وخلص ڤالاسترو الى القول، إنه “يمكن اليوم للمركز الكائن في منطقة كونترادا إمبرياكولا (شرق لامبيدوزا) أن يستوعب 600 شخص، مقارنة بـ360 شخصاً في ظل الإدارة السابقة، كما أن لدينا مجموعات استقبال أولية جاهزة لآلاف الوافدين”.