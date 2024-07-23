إيطاليا: 33 إجراءً احترازيًا بحملة أمنية ضد مهاجرين سريين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

فيرونا ـ أعلنت مصادر أمنية إيطالية، عن تطبيق 33 إجراءً احترازيًا في إطار حملة أمنية ضد مهاجرين سريين شمال البلاد.

وأضافت المصادر ذاتها في بيان، أنه “منذ الساعات الأولى لصباح اليوم الثلاثاء، شارك أكثر من 130 شرطيًا وشرطية في عملية ميدانية مزدوجة في فيرونا ومقاطعة فينيتو بأسرها شمال البلاد”، وأن العملية “تشتمل على هدفين: تنفيذ تدبيرين احترازي ووقائي، الأول بأمر من السلطة القضائية والثاني بأمر مفوض شرطة فيرونا”، ومن ثم “تعقب الأجانب غير النظاميين لطردهم من التراب الوطني بمرافقتهم إلى الحدود”.

وذكرت المصادر الأمنية، أنه “تم إصدار ثلاثة وثلاثين إجراءً احترازياً، منها 26 حبساً في السجن، 7 بالإقامة الجبرية و44 إجراءً وقائيًا طبقها المفوض”.