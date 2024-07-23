إيطاليا: أدوات جديدة لدعم شركاتنا بتحقيق زخم أكبر بأفريقيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت إيطاليا على لسان وزير خارجيتها أنطونيو تاياني، عن توفير “أدوات جديدة لدعم شركاتنا بتحقيق زخم أكبر بأفريقيا”.

وفي المؤتمر التقديمي حول “الأدوات المالية لتدويل الشركات الإيطالية”، الذي تم تنظيمه بالاشتراك مع مؤسسة (Simest) في قصر (فارنيزينا)، مقر وزارة الخارجية الثلاثاء، الذي افتتحته وكيلة الوزارة ماريا تريبودي، تم تقديم الإجراء المالي المدعوم الجديد لـ(Simest) بقيمة 200 مليون يورو (ما يسمى “كوتا أتّنازيو” في إطار صندوق 394/81 الذي يدعم تدويل الشركات الإيطالية، وبشكل خاص تلك الصغيرة والمتوسطة.

ووفقا لمذكر لوزارة الخارجية، فإن “الإجراء الجديد مخصص للشركات الموجودة بشكل دائم أو التي تنوي تأسيس حضور لها في أفريقيا، ولتلك التي تصدر أو تشكل مصدراً للإمدادات في القارة الأفريقية، وكذلك الشركات الموجودة في سلاسل التوريد ذات الصلة”.

وبهذا الصدد، قال الوزير تاياني، إنه “منذ تسلمي مهام منصبي، أردت إعطاء الأولوية لأفريقيا في عمل السياسة الخارجية الإيطالية”، مبيناً أن “الحكومة ملتزمة بقوة ببناء شراكة استراتيجية ومتساوية مع القارة، كما يتضح من خطة ماتّيّ لأفريقيا”.

وأشار رئيس الدبلوماسية الإيطالية إلى “المركزية الممنوحة للقارة في إطار رئاستنا لمجموعة السبع أيضاً”. وأكد أن “هذا الإجراء الجديد سيعطي زخما إضافيا لنسيجنا الإنتاجي وإدارات مقاطعاتنا نحو أسواق القارة الأفريقية من أجل خلق تعاون في مجال الأعمال طويل الأمد ومفيد للجانبين”.