زيلينسكي للكاردينال بارولين: ممتن لدور الفاتيكان بتحقيق السلام العادل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

كييف ـ عقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اجتماعا “بنّاء” مع أمين سر حاضرة دولة الفاتيكان، الكاردينال بييترو بارولين، الذي كان يزور كييف حالياً.

وبهذا الصدد، كتب زيلينسكي في منشور على مدونة (إكس) الثلاثاء قائلًا، إنه مع بارولين “ناقشنا عواقب العدوان الروسي على أوكرانيا، الإرهاب الجوي المستمر، الوضع الإنساني الصعب ونتائج اجتماعنا مع البابا فرنسيس الأخير في حزيران/يونيو”، الماضي.

وأضاف الرئيس الأوكراني: “لقد ركزنا بشكل خاص على قرارات قمة السلام الأولى وعلى دور الفاتيكان في إرساء سلام عادل ودائم في أوكرانيا”. واختتم بالقول: “أنا ممتن لدعم الكاردينال لبلدنا وشعبنا”.