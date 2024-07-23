وزير خارجية أوكرانيا: الحوار المباشر مع الصين مهم لتحقيق السلام العادل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

كييف ـ أعرب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، عن الاقتناع بأن من المهم أن تجري كييف وبكين حواراً مباشراً من أجل “بحث سبل تحقيق السلام العادل”.

وقال الوزير كوليبا، في تصريحات لدى وصوله إلى الصين، تلبية لدعوة نظيره الصيني وانغ يي في مهمة تنتهي الجمعة، إنه “ينبغي أن نتجنب التنافس بين مقترحات السلام المختلفة”.

وتابع رئيس الدبلوماسية الأوكرانية في رسالة فيديو تمت مشاركتها على مدونة (إكس): “فيما يتعلق بالقضية المركزية، أي السلام في أوكرانيا، سنتحدث عن ذلك وسنجد أرضية مشتركة”، مبيناً أن “علينا أن نتجنب التنافس بين خطط السلام ونتحرك نحو سلام عادل ومستدام”.

وخلص وزير الخارجية الأوكراني إلى القول إن “الصين من شأنها أن تلعب دورا هاما في هذا الأمر”.