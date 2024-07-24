الكاردينال بارولين يلتقي رئيسَي حكومة وبرلمان أوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ في إطار زيارته إلى أوكرانيا التقى أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين كلًّا من رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميهال ورئيس البرلمان روسلان ستيفانشوك في العاصمة كييف.

ووفقا لإذاعة الفاتيكان، فقد أعرب كلا المسؤولَين الأوكرانيين عن تثمينهما لزيارة أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان، إذ يمثل حضوره في أوكرانيا علامة اهتمام بهذا البلد.

وذكرت مصادر من الحكومة الأوكرانية أنه قد تم خلال لقاء الكاردينال بارولين مع رئيس الوزراء شميهال التطرق إلى مواضيع عديدة من بينها تقديم الخدمات الإنسانية وإسهام الكرسي الرسولي في إعادة الأطفال الأوكرانيين الذين كان قد تم ترحيلهم إلى روسيا وأيضا الأسرى الأوكرانيين.

أما عن لقاء أمين السر مع رئيس البرلمان الأوكراني فذكر البرلمان عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن السيد ستيفانشوك قد أعرب للكاردينال بارولين عن الشكر لما يقدِّم الكرسي الرسولي من دعم وتضامن لشعب أوكرانيا من خلال المساعدات الإنسانية.

هذا وقد تَضَمن برنامج الزيارة التي يقوم بها أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان، والذي أوفده قداسة البابا فرنسيس ليشارك في اختتام حج الكنيسة اللاتينية في أوكرانيا إلى مزار برديتشيف المريمي، زيارة إلى كنيسة القديس نيقولا في كييف. وفي كلمته خلال الزيارة وجه الكاردينال بارولين التحية إلى الأب هافليتش النائب على الرعية وراهبات الأم تيريزا ومؤمني الرعية، كما ونقل إلى الجميع تحيات قداسة البابا فرنسيس وذكَّر بمتابعة الأب الأقدس بمحبة وقرب لما يحدث في أوكرانيا، وباهتمام قداسته الخاص بهذا البلد وما يعاني منه بسبب الحرب.

أكد أمين السر من جهة أخرى صلاة البابا فرنسيس وتقديمه علامات ملموسة لهذا القرب. وتابع الكاردينال بارولين أن حضوره اليوم في أوكرانيا يشكل بدوره علامة لمحبة الأب الأقدس والذي يعرف أوضاعكم وأوضاع كنيستكم، قال الكاردينال، وذلك في إشارة إلى الوضع الخاص لكنيسة القديس نيقولا في كييف. واختتم معربا عن الرجاء بالتوصل إلى حل لقضية الكنيسة وملكيتها. ثم دعا إلى الصلاة معا وإلى أن نتذكر في صلاتنا، حسبما ذكر، قداسة البابا فرنسيس وأوكرانيا، فلنُصلين من أجل السلام ومن أجل هذه الرعية. ثم دعا أمين السر إلى تلاوة صلاة الأبانا باللغة الأوكرانية والتضرع أمام أيقونة مريم العذراء، وهي أيقونة نجت من الحريق المذكور الذي اندلع في الكنيسة سنة 2021.