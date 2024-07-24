اتحاد إيطالي: 36 مليون سائح إيطالي في العطلة الصيفية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال اتحاد إيطالي، إن النوع الجديد من العطلات التي يظهر الإيطاليون أنهم يفضلونها في صيف 2024 أقصر وأكثر كثافة وتواتراً.

وكشفت دراسة بحثية أجرتها مؤسسة (Tecnè) لصالح اتحاد الفنادق (فيديرألبيرغي)، أنه “سيكون هناك 36 مليون إيطالي يمضون فترة إجازتهم بعيدًا عن المنزل بين شهري حزيران/يونيو وأيلول/سبتمبر، منهم 27.6 مليون بالغ و8.4 مليون قاصر”.

وأوضحت الدراسة، أن “ثلث المصطافين (33.1%) سيأخذون أكثر من فترة إجازة واحدة بعد الفترة الرئيسية، إذ سيأخذ 3.6 مليون فترة راحة أخرى على الأقل، 3.1 مليون آخرين عطلتين و1.7 مليون سيأخذون ثلاث فترات إجازة في الفترة السالفة الذكر، مما يؤكد الاتجاه الجاري منذ بعض الوقت، لتقسيم العطلة الصيفية إلى عدة أجزاء”.

وأشارت المعطيات إلى أن “إيطاليا تظل بالتأكيد الوجهة المفضلة للسياحة، فـ9 من أصل 10 إيطاليين، 89.8%، يختارون الإقامة في إحدى مناطق البلاد، بينما سيختار 10.2% وجهات أجنبية، ويفضل 57.5% البحر في دول قريبة من إيطاليا، 16.2% كبرى العواصم الأوروبية، و9.4% الرحلات البحرية”.